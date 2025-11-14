Ucraina, i danni dopo gli attacchi a Kiev e vicino a Odessa: 13 morti

Almeno 32 feriti nei raid russi

Roma, 16 nov. (askanews) – Nelle immagini, i danni dopo l’attacco russo con droni su un mercato di Tchornomorsk, città vicino al porto di Odessa, e a Kiev dove sono stati colpiti anche quartieri residenziali. Mosca ha lanciato un massiccio attacco notturno, con droni e missili; nella capitale sono stati mobilitati quasi 300 soccorritori e 500 agenti di polizia. Il bilancio dei raid aerei è di almeno 13 morti e 32 feriti.Nell’Oblast di Zaporizhzhia, gli attacchi russi hanno causato la morte di quattro persone, riferiscono le autorità locali. Mentre altre tre persone sono rimaste uccise a causa dei bombardamenti nell’Oblast di Kharkiv.