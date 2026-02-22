Ucraina, il Papa: 4 anni di distruzione e sofferenze indicibili

All’Angelus: “Possa risplendere il dono tanto atteso della pace”

Milano, 22 feb. (askanews) – “Sono passati ormai quattro anni dall’inizio della guerra contro l’Ucraina. Il mio cuore va ancora alla drammatica situazione che sta sotto gli occhi di tutti. Quante vittime, quante vite e famiglie spezzate, quanta distruzione, quante sofferenze indicibili”. Lo ha detto Papa Leone XIV rivolgendosi dalla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano a àfedeli e pellegrini riuniti in Piazza San Pietro per la recita dell’Angelus.”Invito tutti a unirsi nella preghiera per il martoriato popolo ucraino e per tutti coloro che soffrono a causa di questa guerra e di ogni conflitto del mondo – è l’appello lanciato dal Santo Padre dopo la preghiera mariana – perché possa risplendere sui nostri giorni il dono tanto atteso della pace”.”Ogni guerra è una ferita inferta all’intera famiglia umana, lascia dietro di sé morte, devastazione e una scia di dolore che segna generazioni. La pace non può essere rimandata, è un’esigenza urgente che deve trovare spazio nei cuori e tradursi in decisioni responsabili”, ha aggiunto il pontefice”Per questo rinnovo con forza il mio appello: tacciano le armi, cessimo i bombardamenti, si giunga senza indugio a un cessate il fuoco – ha sottolineato il Pontefice dopo la recita della preghiera mariana -. Si rafforzi il dialogo per aprire la strada alla pace”.