Ucraina, il presidente della Croce Rossa Italiana Rosario Valastro a Kiev

Il presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, insieme con una delegazione dell’Area Emergenza e Soccorsi della Cri, sarà in Ucraina la prossima settimana con una missione finalizzata a incontrare la Croce Rossa Ucraina per fare il punto sui progetti di aiuto avviati come le cliniche mobili, l’invio di beni di prima necessità, l’attività di accoglienza degli ucraini in Italia e coordinare insieme l’imminente progetto della CRI di costruzione di 120 moduli abitativi a favore degli sfollati interni, 40 a Žytomyr e 80 ad Andriivka. La missione Cri toccherà varie località ucraine per arrivare poi a Kiev. “Il progetto di costruzione di moduli abitativi fa parte delle azioni di aiuto umanitario messe in campo dalla Cri verso l’Ucraina, anche grazie alle donazioni ricevute. Sta partendo in questi giorni una gara, che verrà pubblicata sul portale Consip, che vedrà poi l’assegnazione del bando e la successiva messa in opera delle abitazioni”, spiega Valastro. “La missione in Ucraina sarà anche un modo per portare personalmente ai volontari della Croce rossa Ucraina la nostra solidarietà e il nostro ringraziamento per quanto stanno facendo da oltre un anno, in condizioni difficilissime, a sostegno delle loro comunità e per condividere il quadro generale delle attività di supporto alla Consorella nelle operazioni anche logistiche di risposta all’emergenza in atto”, conclude Valastro.