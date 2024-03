Ucraina, il presidente Zelensky incontra gli ambasciatori

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a fine Febbraio 2024 gli ambasciatori a Kiev. L’Ambasciatore d’Italia Pier Francesco Zazo è intervenuto in qualità di presidente del Gruppo di supporto degli Ambasciatori G7: “Dopo due anni dall’inizio dell’aggressione russa, l’Italia e i Paesi alleati rimangono saldamente a fianco dell’Ucraina”, ha dichiarato l’ambasciatore, secondo quanto riferisce un tweet della sede diplomatica. “Continueremo a sostenere l’Ucraina nella difesa della sua libertà e integrità territoriale. Coordineremo le attività del G7 per fornire tutto il sostegno necessario: politico, economico, finanziario, militare e umanitario. Riaffermiamo il nostro impegno a compiere passi avanti nelle sanzioni contro la Russia per tutto il tempo necessario a raggiungere una pace giusta e duratura”, ha affermato Zazo, ripreso dal sito della presidenza ucraina.