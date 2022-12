Ucraina, il vice ministro Ryabkov: Moratoria sull’uso di armi nucleari, noi russi potremmo ripensarci

La moratoria russa sul dispiegamento di missili a corto e medio raggio è ancora valida, ma Mosca potrebbe ripensarci se gli Stati Uniti dovessero dispiegare i loro sistemi in Europa o in Asia, ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov alla televisione Rossiya-24. “La Russia si atterrà alla moratoria sul dispiegamento di sistemi missilistici a raggio intermedio dichiarata dal Presidente Vladimir Putin fino a quando sistemi simili di fabbricazione statunitense non saranno dispiegati in qualsiasi parte del mondo”, ha detto.