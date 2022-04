Ucraina, in un video truppe russe in marcia verso la Finlandia (che tratta per entrare nella Nato)

Un video verificato dall’emittente tv britannica Sky News mostra lo spostamento di equipaggiamento militare russo verso la Finlandia in quello che può essere interpretato come un potenziale segnale di “avvertimento” verso Helsinki e la sua volontà di entrare nella Nato. A tal proposito la premier Sanna Marin, al termine di suo incontro oggi a Stoccolma con la premier svedese, Magdalena Andersson, ha detto che la possibile adesione sarà discussa “nelle prossime settimane”, sottolineando che sarebbe “positivo” se Finlandia e Svezia si potessero coordinare su una decisione comune riguardo all’adesione all’Alleanza Atlantica. “Non posso indicare una data esatta, però la decisione sarà presa rapidamente, sarà una questione di settimane piuttosto che di mesi”, ha detto la premier nella conferenza stampa che si è svolta poco prima della presentazione da parte del suo governo al Parlamento di un “libro bianco” sui cambiamenti della situazione di sicurezza per la Finlandia dopo l’attacco russo all’Ucraina. “Abbiamo bisogno di avere una visione sul futuro ed usare questo tempo per analizzare e costruire una visione comune del futuro per quanto riguarda la sicurezza”, ha detto ancora.

Per quanto riguarda poi le preoccupazioni provocate dall’aggressione all’Ucraina, la premier finlandese ha sottolineato che “la Russia è nostro vicino, condividiamo una grande frontiera e vediamo come si è comportata con l’Ucraina. Questa è una guerra che l’Europa non voleva ma purtroppo è in atto”, ha concluso Marin che comunque ha anche riconosciuto che l’ingresso nella Nato potrebbe avere dei “rischi”. A questi ha fatto riferimento la premier svedese Andersson che ha sottolineato che la necessità di “analizzare la cosa con grande attenzione: bisogna soppesare i pro ed i contro all’adesione – ha detto – è una situazione molto grave che dobbiamo trattare con molta serietà”. Allo stesso tempo ha assicurato che “non c’è nessuna ragione per posporre questa decisione”. La stampa svedese ha rivelato l’intenzioen di Andersson di annunciare la decisione di Stoccolma di chiedere l’adesione alla Nato entro giugno, quando si svolgerà a Madrid il vertice dell’Alleanza.