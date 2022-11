Ucraina, Kiev rischia blackout totale: ecco il piano d’emergenza

(Adnkronos) –

Kiev rischia un blackout totale e i cittadini devono ”prepararsi al peggio, ad affrontare qualsiasi situazione”, a fare a meno di elettricità, acqua o riscaldamento anche se le autorità stanno facendo di tutto per impedirlo. Lo ha detto il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, prospettando lo scenario peggiore in relazione agli attacchi condotti dalla Russia. ”Stiamo facendo di tutto per evitarlo. Ma siamo sinceri, i nostri nemici stanno facendo di tutto perché la città rimanga senza riscaldamento, senza elettricità, senza approvvigionamento idrico così moriamo tutti. E il futuro del Paese e il futuro di ciascuno di noi dipende da quanto siamo preparati ad affrontare le diverse situazioni”, ha detto.

Le autorità di Kiev hanno iniziato a pianificare l’evacuazione di tutti i tre milioni di civili che abitano la capitale ucraina in vista di un blackout totale, scrive il New York Times mentre continuano i bombardamenti russi contro le infrastrutture energetiche ucraine e il 40 per cento di queste sono state completamente distrutte o danneggiate.

Inoltre gli operai stanno costruendo un migliaio di rifugi dotati di riscaldamento che possono servire come bunker mentre gli ingegneri cercano di riparare le infrastrutture elettriche dovendo però fare i conti con la carenza delle attrezzature necessarie.

“Durante la settimana, ho avuto diversi incontri con funzionari governativi, rappresentanti delle aziende energetiche, le amministrazioni regionali sulle possibili opzioni per far fronte alla situazione nel settore energetico. Consideriamo ogni scenario in dettaglio e prepariamo azioni appropriate”, ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky nel corso del suo discorso serale riferisce Ukrinform.

Le interruzioni di elettricità, ha osservato, continuano a Kiev e in sei regioni. Senza elettricità ci sono oltre 4,5 milioni di utenti, il maggior numero si trova a Kiev e nella regione della capitale. “Non importa cosa vogliano i terroristi, non importa cosa cerchino, dobbiamo passare questo inverno ed essere ancora più forti in primavera di quanto lo siamo ora. Per essere ancora più pronti per la liberazione di tutto il nostro territorio di adesso”, ha sottolineato Zelensky.

“Siamo onesti: la Russia cerca di commettere un ‘genocidio energetico’, ma Kiev e l’Ucraina resisteranno”, ha detto in un tweet è Mykhailo Podolyak, il consigliere del presidente ucraino: “Piano di protezione semplice: difesa aerea, protezione degli impianti infrastrutturali, ottimizzazione dei consumi. Lo Stato affronta efficacemente queste sfide. Lavoriamo alla soluzione insieme ai nostri partner”.