Ucraina, Kissinger: Si avvicina il momento del negoziato. Altrimenti è guerra mondiale

Si avvicina il momento per negoziare la pace in Ucraina per ridurre il rischio di una nuova guerra mondiale. Lo ha scritto il diplomatico statunitense Henry Kissinger in un articolo pubblicato sul settimanale britannico “The Spectator”, mettendo in evidenza i pericoli di cercare di colpire direttamente la Russia e Vladimir Putin. “Si avvicina il momento di lavorare sui cambiamenti strategici che sono gia’ stati realizzati e di integrarli in una nuova struttura per raggiungere la pace attraverso i negoziati”, ha spiegato Kissinger. “Un processo di pace dovrebbe collegare l’Ucraina alla Nato”, ha proseguito, evidenziando come “l’alternativa della neutralita’ non ha piu’ senso”. Per il veterano della diplomazia globale non e’ possibile tornare allo status quo stabilito nel 2014, e in questo contesto dei referendum supervisionati dalla comunita’ internazionale sui territori rivendicati dalla Russia potrebbero essere un’opzione.