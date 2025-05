Ucraina, la Chiesa c’è. Ma da Trump e Putin non arrivano segnali concreti

Durante il Medioevo assunse connotazione specifica una forma di cortigiano che oggi, con buona approssimazione, si potrebbe definire “intrattenitore”. In Francia e dove si parla la lingua francese attualmente e con maggiore attinenza, “gentil organizateur” e sono dei veri professionisti dell’ intrattenimento. Erano, quelli di un tempo, personaggi che con i loro frizzi e lazzi mettevano di buon umore gli ospiti durante le feste organizzate da nobili e borghesi altolocati. Victor Hugo si ispirò a un tipo particolare di quegli stessi quando scrisse L’homme qui rire. Tutto ciò avveniva nell’altro secolo, quando i ruoli di ciascuno erano ben definiti, talvolta addirittura troppo. Attualmente è sotto agli occhi di tutti che c’è stato, ormai da tempo, uno stravolgimento, meglio un capovolgimento, dei ruoli: a ridere – per non piangere – è il popolo, mentre a “recitare” a soggetto sono coloro che, molte volte non sapendo nemmeno da dove iniziare, pretendono di voler governare. Non sia scambiato il rigetto di tale pretesa per un elogio dell’ anarchia, al contrario essa è la riproposizione di un tipo di potere esercitato nell’antica Grecia, quando a tenere tra le mani le redini della stato era la parte migliore della popolazione, l’ Aristocrazia. Ancora oggi in campagna si dice che, per partecipare a una messa dove poter ascoltare una predica di un certo livello, si deve entrare in una bella chiesa, quasi sempre affidata a un prete alla sua altezza. Molto semplicemente che la sappia lunga oltre che sui fatti dell’altro mondo, altrettanto bene su quelli di questo dove si vive. Quanto è successo in questi giorni e ancora non è finito, per maggior precisione ad horas, sta provocando uno scoramento, dove più, dove meno, a livello planetario. Da domenica scorsa, quando è iniziata la pantomima di effetti speciali, volta solo a parole a risolvere l’affaire – tale ormai é diventato ‐ Ucraina, si sono succeduti tanti di quei colpi di scena che si stenta a credere. L’unico stato, per quanto il più piccolo del mondo, che si sta comportando in maniera ineccepibile, è il Vaticano, per esso Papa Prevost, per gli intimi P. P. e la sua squadra di collaboratori. Leone XIV ha detto, ai diretti interessati e con essi al mondo intero, che la Santa Sede è disponibile a ospitare i colloqui di pace, per arrivare al risultato di una soluzione definitiva della questione ucraina. Nessuno dei protagonisti o dei diretti interessati, la Russia di Putin e gli USA di Trump, hanno dato segnali concreti di voler accettare quell’invito, fatto con autentico spirito di servizio e collaborazione dal N° 1 della Santa Sede. Secondo i ben informati, quello stesso si è già messo all’opera per organizzare una squadra di prelati estratti tutti dalla “diplomazia nera”, coordinata dal Cardinale Parolin. Tempo perso? Non é detto. Con l’augurio che non prenda corpo un tipo di comportamento non proprio da non poterne fare a meno, potrebbe venire allo scoperto qualcuno deciso a prendere il toro per le corna. Difficilmente sarebbe un contadino, pertanto è facile intuire che non agirebbe con il bisturi, bensì con l’ascia. Il mondo non è nuovo a situazioni del genere e ha dovuto assistere molte volte all’operato di quanti, per nascondere gli artigli che avevano al posto delle mani, indossavano guanti bianchi.