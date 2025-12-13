Ucraina, La Russa: centrodestra troverà certamente una sintesi

Roma, 13 dic. (askanews) – Ignazio La Russa è sicuro che il centrodestra “troverà una sintesi” sul sostegno all’Ucraina, la cui difesa equivale “a difendere l’Europa e l’Italia”, così come è nell’interesse nazionale “costruire ponti” tra l’Europa e gli Stati Uniti.

“Non credo” che le divisioni nel centrodestra sul tema “porteranno ad una ammaccatura ma alla necessità di trovare una sintesi e le sintesi sono la forza del centrodestra. La vera differenza tra noi e loro è che noi riusciamo a fare sintesi. Sensibilità diverse sono motivo di ricchezza se poi si trova la sintesi e anche in questo caso troveremo certamente la sintesi”, ha detto il presidente del Senato dal palco di Atreju, dove è stato intervistato da Enrico Mentana.

La Russa ha poi osservato come il sostegno di Meloni all’Ucraina non è dovuto solo al “riconoscimento dell’eroismo di un popolo: la posizione della nostra presidente del Consiglio è che difendere l’Ucraina è difendere l’Europa e l’Italia. L’interesse nazionale è sempre in cima ai suoi pensieri e coincide con la difesa dei confini europei”, anche “costruire ponti tra l’Europa e gli Stati Uniti è nell’interesse dell’Italia”.