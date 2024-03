Ucraina, La Russa “Se non l’avessimo armata sarebbe stata occupata”

MILANO (ITALPRESS) – “Sono preoccupato, ma bisogna fare capire alla Russia che o si ferma e sceglie le trattative, o non può sperare di vincere”. Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato dal quotidiano Il Giornale. “La guerra, se non avessimo armato l’Ucraina, sarebbe già finita da un pezzo ma con l’occupazione dell’Ucraina. E forse adesso dovremmo preoccuparci di impedire l’occupazione della Moldavia, o della Finlandia…” aggiunge. A proposito delle parole del Papa, La Russa commenta “Bandiera bianca da noi vuol dire resa, io penso che lui volesse dire pace. Credo che sia caduto in un tranello lessicale”. Infine, uno sguardo al Medio Oriente: “Noi dobbiamo fare di tutto per proteggere i palestinesi estranei ad Hamas, dobbiamo fare di tutto per alleviare la sofferenza dei civili palestinesi, per ottenere due popoli e due stati: ma guai a sottovalutare la condizione di Israele”.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma