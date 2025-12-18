Ucraina, Lagarde: fiduciosa che leader torveranno una soluzione

Roma, 18 dic. (askanews) – Sui nuovi aiuti dalla Ue all’Ucraina “c’è del lavoro in corso e non spetta a noi, spetta ai leader decidere. E data l’importanza della questione, e quello che c’è in ballo, sono pienamente fiduciosa che troveranno una soluzione”. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde nella conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo.

“Potrebbe essere nel solito modo europeo, con tanti giri e che richiede tempo. E che solleva speculazioni sul fatto che funzioni o no. Ma sono fiduciosa che troveranno una soluzione – ha ribadito – perché è troppo importante”.

Tuttavia ha anche ribadito che la Bce non intende appoggiare alcuna ipotesi che preveda una violazione dei trattati Europei, come quella che la voleva essere garante di eventuali cause internazionali a carico di Euroclear, la piattaforma belga di deposito titoli presso cui sono congelati gli asset della Russia che la Ue vorrebbe usare a favore di Kiev.

“Siamo un’area del mondo che si si fregia di rispettare lo stato di diritto – ha detto ancora Lagarde -. I leader decideranno, sono certa che ci sono soluzioni che possono essere dibattute e costruzioni che possono essere elaborate. Ma non sta alla Banca centrale incoraggiare o sostenere un meccanismo in cui verremmo chiamati a infrangere l’articolo 123 dei Trattati Ue. Il finanziamento monetario non è consentito nel trattato e non ti puoi attendere da me – ha chiarito – di approvare ex ante un meccanismo in cui ci sarebbe finanziamento monetario, mi sembra piuttosto ovvio, grazie”. (fonte immagine: ECB 2025).