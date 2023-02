Ucraina, l’arcivescovo Battaglia in preghiera per pace a un anno dall’inizio della guerra

In occasione della ricorrenza del 24 febbraio, data in cui lo scorso anno è cominciata l’invasione russa in Ucraina, l’arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia si recherà in preghiera nella chiesa del monastero di clausura delle Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento in piazza San Giuseppe dei Ruffi (via Duomo incrocio Donnaregina). Don Mimmo eleverà a Dio la preghiera “Perdonaci la guerra, Signore”, celebrando i Vespri con una speciale intenzione per la Pace. “La preghiera è programmata per le ore 18 di venerdì 24 febbraio prossimo ed è aperta a quanti vogliono invocare la Pace come dono da impetrare da Dio”, rende noto la Curia.