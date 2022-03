Ucraina, l’arcivescovo di Kiev: Vera catastrofe umanitaria

“Più di tutto oggi il nostro cuore si stringe dal dolore per le città assediate dal nemico, dove inizia una vera catastrofe umanitaria. Il nostro pensiero è rivolto a Mariupol, Volnovakha, Kherson. Il nemico assedia, blocca le grandi città impedendo agli abitanti di fuggire, ostacolando la consegna dei viveri mentre le città vengono bombardate dal nemico seminando la morte”. Sono le immagini di guerra è morte raccontare dall’arcivescovo di Miev, Sviatoslav Shevchuk nel quotidiano videomessaggio. “Oggi stiamo ormai vivendo la decima giornata di questa terribile guerra sanguinosa. L’Ucraina sta lottando, l’Ucraina sta pregando, l’Ucraina sta facendo il suo servizio. Questa notte – dice – i nostri pensieri erano concentrati soprattutto su Kharkiv dove ieri ha nevicato, con 20 centimetri di neve. Ma di notte, si è di nuovo sentito il rumore di aerei nemici, e di nuovo questa città pacifica è stata bombardata portando con sé la morte e la distruzione. Andiamo col pensiero a Sumy perché in quella città stanno iniziando i combattimenti per strada; alla Chernihiv ferita, a decine di persone colpite dalle bombe, dai razzi e da altri tipi di armi”.