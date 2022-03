(Adnkronos) – La cooperazione tra Russia e Cina è destinata a rafforzarsi. E’ quanto afferma il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, citato dall’agenzia Interfax. “Questa cooperazione diventerà più forte, perché in una fase in cui l’Occidente sta apertamente minando tutte le basi su cui si fonda il sistema internazionale, naturalmente noi – come grandi potenze – dobbiamo ragionare su come procedere in questo mondo”, ha detto il capo della diplomazia di Mosca.