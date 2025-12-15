Ucraina, leader europei: ora spetta a Russia dimostrare volontà pace

Milano, 15 dic. (askanews) – “Ora spetta alla Russia dimostrare la propria volontà di lavorare per una pace duratura accettando il piano di pace del Presidente Trump e dimostrare il proprio impegno a porre fine ai combattimenti accettando un cessate il fuoco”. Lo affermano in una dichiarazione i leader europei riuniti a Berlino per il summit sull’Ucraina. I leader “hanno concordato di continuare a esercitare maggiore pressione sulla Russia affinché quest’ultima accetti di negoziare seriamente”.

A questo fine “si sono tutti impegnati a lavorare per ottenere ulteriori rapidi progressi nei prossimi giorni e settimane, al fine di concludere e approvare congiuntamente un accordo per una pace duratura. Hanno ribadito il loro fermo sostegno al Presidente Zelensky e al popolo ucraino nella lotta contro l’invasione illegale della Russia e nel raggiungimento di una pace giusta e duratura”.