Ucraina, leader europei: sostegno a Zelensky, anche se consulta ucraini

Milano, 15 dic. (askanews) – I leader europei riuniti a Berlino “hanno espresso il loro sostegno al Presidente Zelensky e hanno concordato di sostenere qualsiasi decisione da lui presa su specifiche questioni ucraine”, anche nel caso in cui decidesse di “consultare il suo popolo, se necessario”.

Nella dichiarazione congiunta, i leader “hanno ribadito che i confini internazionali non devono essere modificati con la forza. Le decisioni sul territorio spettano al popolo ucraino, una volta che saranno effettivamente in vigore solide garanzie di sicurezza. Hanno concordato che alcune questioni dovranno essere risolte nelle fasi finali dei negoziati. Hanno sottolineato che avrebbero sostenuto il Presidente Zelensky nel consultare il suo popolo, se necessario”.

I leader “sono stati chiari sul fatto che, come in qualsiasi accordo, nulla è concordato finché tutto non è concordato e che tutte le parti devono lavorare intensamente per una soluzione che possa garantire una fine duratura dei combattimenti”.