Ucraina, l’ex numero 2 della Nato: Russia alle corde, Putin potrebbe ricorrere alle armi nucleari

Il presidente russo Vladimir Putin potrebbe usare le armi nucleari in Ucraina a scopo “dimostrativo” dopo la pesante sconfitta inflitta dalle forze di Kiev al suo esercito nel nord-est del Paese: lo ha detto l’ex vice Segretario generale della Nato, Rose Gottemoelle, al programma Today di BBC Radio 4. “Temo che ora possano colpire in modi davvero imprevedibili e che possano anche coinvolgere armi di distruzione di massa”, ha detto oggi Gottemoelle spiegando che Mosca potrebbe ordinare un “attacco nucleare dimostrativo con un singolo attacco sul Mar Nero o forse con un attacco a una struttura militare ucraina, al fine di incutere terrore non solo nei cuori degli ucraini, ma anche dei partner globali e degli alleati dell’Ucraina”.