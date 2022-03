L’Organizzazione internazionale per le migrazioni ha riferito che il numero di persone che hanno lasciato l’Ucraina dall’inizio del conflitto ha ora raggiunto quota 1,45 milioni. L’agenzia delle Nazioni Unite per la migrazione, citando i dati dei ministeri del governo nei paesi in cui sono giunte, ha riferito che 787.300 persone si sono recate in Polonia, circa 228.700 in Moldova, 144.700 in Ungheria, 132.600 in Romania e 100.500 in Slovacchia.