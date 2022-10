Ucraina, Macron al Papa: Telefona a Putin e a Biden perché facciano la pace

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha chiesto ieri a Papa Francesco, durante l’incontro in Vaticano, di telefonare al presidente russo, Vladimir Putin, al patriarca ortodosso russo Kirill e al presidente americano, Joe Biden, per “favorire il processo di pace” in Ucraina. “Ho incoraggiato papa Francesco a telefonare a Vladimir Putin e al patriarca Kirill di Mosca, ma anche a Joe Biden – ha rivelato Macron al settimanale Le Point – abbiamo bisogno che gli Stati Uniti si siedano attorno al tavolo per favorire il processo di pace in Ucraina”. “Joe Biden – ha continuato Macron – ha un vero rapporto di fiducia con il papa. Il papa può avere un’influenza su di lui per il reimpegno americano ad Haiti e in Ucraina”. Macron è stato ricevuto ieri da papa Francesco per la 3/a volta da quando è presidente. L’incontro, a quanto si è appreso, è stato dedicato in gran parte alla guerra in Ucraina.