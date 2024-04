Ucraina, massiccio attacco russo nella notte su Kharkiv

Sei morti e almeno 11 feriti. Usati missili e droni

Kharkiv, 6 apr. (askanews) – Le forze russe hanno lanciato nella notte un massiccio attacco contro la oblast di Kharkiv in Ucraina, uccidendo sei persone e ferendone altre 11: lo ha riferito il governatore Oleh Syniehubov. Secondo la Difesa ucraina sono stati usati almeno sei missili e oltre 30 droni kamikaze.L’attacco, seguito ad un altro ieri, è iniziato poco dopo la mezzanotte secondo i media ucraini. Sono stati colpiti almeno nove condomini, tre dormitori, diversi edifici amministrativi, una stazione di servizio, veicoli privati e sedi di imprese locali.Intorno all’1:23 ora locale, il governatore ha annunciato tramite Telegram che un missile aveva colpito un negozio in città e diverse auto nei paraggi avevano preso fuoco. Non sono state segnalate vittime.