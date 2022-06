Ucraina, Mattarella “Italia impegnata ad assicurare pace e sicurezza”

ROMA (ITALPRESS) – “Viviamo a livello nazionale e internazionale momenti particolarmente delicati e impegnativi. Il nostro Paese sta sviluppando un programma decisivo di riforme con il Piano di ripresa e resilienza. Sul versante internazionale, la guerra scatenata dalla Federazione Russa contro l’Ucraina sta minando le basi della convivenza del mondo. E’ un grande impegno quello a cui siamo chiamati per assicurare pace, sicurezza, progresso”.

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dei festeggiamenti al Quirinale dei 208 anni dell’Arma dei carabinieri. “Sono che certo che l’Arma – ha proseguito il capo dello Stato – saprà costantemente confermare la propria opera, ed esser parte significativa dello sforzo nazionale in atto”.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-