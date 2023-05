Ucraina, Mattarella “Serve un rafforzamento delle alleanze”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Alleanza atlantica e l’Unione europea sono i pilastri della nostra politica estera, della nostra concezione di sicurezza”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel saluto al Quirinale in occasione del 162mo anniversario di fondazione dell’Esercito italiano. “Ci auguravamo che non accadesse più ma ora abbiamo anche in Europa nuove sfide che richiamano l’attenzione e mettono a prova la comunità internazionale”, ha affermato il capo dello Stato.

“L’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa ha creato una condizione del tutto imprevedibile e inattesa riproponendo il dramma della guerra nel cuore del nostro continente, che sembrava esserne definitivamente uscito. Questi scenari richiedono il rafforzamento delle alleanze, del nostro impegno, cui abbiamo aderito liberamente, per difendere i valori di libertà dei popoli e delle persone”, ha concluso Mattarella.

