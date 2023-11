Ucraina, Meloni a G20: se Russia vuole pace si ritiri

Berlino, 22 nov. (askanews) – Nel corso della videoconferenza dei Leader G20, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, collegata da Berlino, ha nuovamente “condannato” le azioni di Mosca, anche per le loro conseguenze globali e i danni che hanno provocato alle nazioni più povere, e ha sottolineato che la Russia potrebbe in ogni momento “facilmente” riportare la pace in Ucraina “ritirandosi dai territori illegalmente occupati” e ristabilendo la “sovranità” e la “piena integrità” territoriale dell’Ucraina. E’ quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi.