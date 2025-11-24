Ucraina, Meloni a leader Ue: bene apertura Trump su modifiche bozza

Johannesburg, 24 nov. (askanews) – E’ positiva “l’apertura” di Donald Trump a modifiche della sua proposta di pace per l’Ucraina. Lo ha ribadito la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso del vertice dei leader Ue a Luanda.
La riunione, spiegano fonti di Palazzo Chigi, “è stata l’occasione per i leader europei di fare il punto sul dossier ucraino a seguito della riunione tenutasi ieri a Ginevra”.
La premier ha tra l’altro “evidenziato l’apertura del Presidente Trump a un confronto con i partner sulla proposta del piano di pace in 28 punti presentato dall’amministrazione americana” e “ha ribadito l’impegno dell’Italia per costruire un percorso concreto verso una pace giusta in Ucraina”.