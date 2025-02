Ucraina, Meloni: con Trump non vedremo disastro Afghanistan

Roma, 22 feb. (askanews) – “La felicità dipende dalla libertà e la libertà dipende dal coraggio. Lo abbiamo dimostrato quando abbiamo fermato le invasioni, conquistato le nostre indipendenze e rovesciato i dittatori. E lo abbiamo fatto insieme negli ultimi tre anni in Ucraina dove un popolo orgoglioso lotta per la propria libertà contro un’aggressione brutale. E dobbiamo continuare oggi a lavorare insieme per una pace giusta e duratura”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo in collegamento al Cpac negli Usa.

“Una pace che può essere costruita solo con il contributo di tutti, ma soprattutto con forti leadership. E so che con Donald Trump alla guida degli Stati Uniti, non vedremo mai più il disastro che abbiamo visto in Afghanistan quattro anni fa”, ha aggiunto.