Ucraina, Meloni da Kiev risponde a Putin: Da lui solo propaganda, realtà assai differente

Dal discorso del presidente russo Vladimir Putin sono arrivate parole di propaganda, ma la realta’ e’ differente. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando da Irpin alla Tv ucraina. “Una parte del mio cuore sperava in parole diverse” dal discorso di Putin, “un passo in avanti”, ma quello che abbiamo ascoltato stamattina “e’ propaganda che gia’ conoscevamo”. La realta’ e’ differente da quanto ha detto Putin, ha proseguito Meloni, secondo cui non e’ vero che il presidente russo abbia lavorato a livello diplomatico per evitare il conflitto. “La verita’ e’ che c’e’ qualcuno che ha invaso e qualcuno che si sta difendendo, e il paradosso e’ che chi e’ vittima di questa aggressione sta provando a presentare un piano di pace”, a differenza di chi “e’ responsabile di questa guerra”, ha aggiunto Meloni. La premier ha poi evidenziato come la popolazione ucraina “chieda al governo di combattere”, a differenza della versione di Putin, secondo cui il Paese andrebbe liberato dal regime al potere a Kiev.