Ucraina, Meloni: dispiaciuta per parole Zelensky su Europa

Roma, 23 gen. (askanews) – “Penso di essere la prima che ha detto che l’Europa si deve un po’ svegliare… Dopodiché per quello che riguarda Zelensky devo anche ricordare che abbiamo fatto tutto quello che potevamo e quindi voglio dire… una cosa è che lo diciamo noi, quindi un po’ mi è dispiaciuto”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata a ‘4 di sera’ in onda questa sera su Rete 4.

“Però, ciò non toglie che indipendentemente da quello che tutti i nostri partner ci dicono su quello che dobbiamo fare, dagli Stati Uniti fino a Zelensky, qualcuno qui in Europa lo diceva da molto prima che arrivassero tutti questi consigli che ci danno da fuori”, ha aggiunto.

“Tutto quello che abbiamo detto per tanti anni per cui venivamo guardati come se fossimo dei pazzi o degli stupidi oggi si sta materializzando e tutti sono costretti a fare i conti con la realtà. Perché soprattutto in un tempo di crisi come quello nel quale viviamo non ci si possono permettere gli approcci irragionevoli, gli approcci ideologici, quelli sono un lusso che non ci possiamo permettere”, ha detto ancora.