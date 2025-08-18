Ucraina, Meloni: garanzie sicurezza precondizione per pace

Roma, 18 ago. (askanews) – “Può contare sull’Italia, siamo dalla parte dell’Ucraina e sosteniamo tutti i suoi sforzi verso la pace. Parleremo di diversi temi importanti, le garanzie di sicurezza, come garantire che non succeda ancora una volta, sono una pre-condizione di qualsiasi tipo di pace”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso dell’incontro alla Casa Bianca tra Trump, Zelensky e i leader europei.

“Sono lieta – ha ribadito Meloni – che la discussione inizi da una proposta italiana sull’articolo 5, siamo sempre pronti a portare le nostre proposte per la pace e il dialogo. Dobbiamo costruire insieme, garantire insieme e difendere la sicurezza delle nostre nazioni”.