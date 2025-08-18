Ucraina, Meloni: Italia a fianco Kiev, sostiene sforzi pace Trump

Roma, 18 ago. (askanews) – “L’Italia c’è come c’è sempre stata in questi tre anni e mezzo. Noi siamo al fianco dell’Ucraina, sosteniamo gli sforzi di pace del presidente degli Stati Uniti Trump. Siamo stati chiamati per il nostro contributo di proposte di diplomazia e siamo contenti che sulle garanzie di sicurezza si parta da una proposta che è stata italiana, che è quella di costruire garanzie di sicurezza efficaci ispirate all’articolo 5 del trattato di Washington. Su questo bisogna costruire, bisogna lavorare, il lavoro che faremo oggi sarà da questo punto di vista un lavoro importante”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni durante un punto stampa a Washington dove si trova per il Vertice Trump-Zelensky con i Leader Ue.