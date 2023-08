Ucraina, Meloni “La Russia ritiri le truppe, serve una pace giusta”

ROMA (ITALPRESS) – “Nel 2014 in Occidente non si era compreso appieno la portata di quanto stava accadendo o, forse, si era sperato che potesse fermarsi lì la pulsione imperialista di Mosca. Abbiamo sbagliato, ed è doveroso riconoscerlo. Oggi siamo al fianco dell’Ucraina, senza esitazioni. E siamo qui oggi per ribadire, con forza, che la Russia deve porre fine alla sua politica di occupazione e ritirare le sue truppe. Non ci stancheremo di lavorare per porre fine alla guerra e giungere ad una pace giusta e duratura”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio al Vertice internazionale della Piattaforma Crimea.

sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)