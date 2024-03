Ucraina, Meloni: non prepariamo guerra, disaccordo con Macron

Roma, 27 mar. (askanews) – Con la Russia “io penso che si debba essere muscolari nei fatti e non negli atteggiamenti e penso che converrà con me che in due anni di guerra, quando stavo all’opposizione e dopo al governo, lei non mi ha mai sentito utilizzare questi toni proprio perché io penso che sulle cose serie si debba reagire in modo serio. Non ho condiviso per esempio le parole di Macron, l’ho detto anche a lui, non le condivido e sono anche io convinta che si debba fare attenzione ai toni che si usano”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un’intervista a ‘Fuori dal coro’ in onda questa sera su Rete4.

“Però – ha aggiunto – questo non vuol dire che non si debba fare ciò che è giusto fare e bisogna pure stare attenti a come certe cose vengono vendute, tra virgolette. Io arrivo da un Consiglio europeo dove si parlava di protezione civile e mi ritrovo su diversi quotidiani il fatto che noi staremmo preparando l’Europa alla guerra, perchè c’era un passaggio in cui si diceva che bisognava mettere in cooperazione la risposta alla crisi, ma si parlava di protezione civile, si intendeva le alluvioni, le calamità naturali tant’è che io ho difeso la protezione civile italiana dicendo anche ‘attenzione a mettere in cooperazione che non significhi limitare le eccellenze degli Stati nazionali’. Per cui bisogna pure fare attenzione a come certe cose si vendono perché, se ci mettiamo pure noi a fare la propaganda come i russi, oggettivamente abbiamo un problema”.