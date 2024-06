Ucraina, Meloni “Pace non vuol dire resa”

FASANO (BRINDISI) (ITALPRESS) – “Pace non significa resa – come sembra suggerire il Presidente Putin con le sue ultime dichiarazioni. Non è così. Confondere la pace con la sottomissione costituirebbe un pericoloso precedente per tutti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento intervenendo alla conferenza di pace per l’Ucraina, a Lucerna.“L’Italia ha sempre fatto la sua parte, e non intende tirarsi indietro. Dobbiamo però unire tutti gli sforzi possibili per aiutare l’Ucraina a guardare al futuro”, ha aggiunto.

sat/gtr

(Fonte video: Palazzo Chigi)