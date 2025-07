Ucraina, Meloni: per ricostruzione nasce nuovo fondo equity europeo

Roma, 10 lug. (askanews) – “Sono felice di annunciare il contributo dell’Italia alla nascita di un nuovo fondo equity a livello europeo” per la ricostruzione dell’Ucraina “e il messaggio che vogliamo lanciare oggi a imprenditori e imprenditori è molto semplice: non abbiate paura di investire, di costruire, di ricostruire in Ucraina, perché investire per la ricostruzione dell’Ucraina è un investimento, un investimento fruttuoso in una nazione che ha dimostrato resilienza, ma è anche un investimento nella pace, nella crescita dell’Europa nel suo complesso, un investimento nella sicurezza dei nostri cittadini”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento di apertura della sessione plenaria della Conferenza per la ripresa dell’Ucraina.

“Investire in Ucraina – ha insistito la premier – significa investire in noi stessi. Perché, che vi piaccia o no, quello che succede in Ucraina riguarda tutti noi. Ecco perché dobbiamo essere orgogliosi dei risultati che stiamo raggiungendo oggi, tutti insieme”.