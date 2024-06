Ucraina, Meloni: proposta pace Putin mi sembra propaganda

Fasano, 15 giu. (askanews) – “Ho letto le dichiarazioni su una ipotetica proposta di pace” da parte della Russia ma “mi sembra più un’iniziativa propagandistica che una proposta di negoziato. La Russia ha unilateralemte annesso 4 regioni, non le controlla per intero: se la proposta di Putin è siamo disposti a una trattativa se l’Ucraina riconosce l’invasione e cede le parti di quelle regioni sotto il suo controllo …. non mi sembra particolarmente efficace la proposta di dire all’Ucraina che si deve ritirare dall’Ucraina”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del G7.

Appare come il “tentativo di fare controinformazione sulle responsabilità” del conflitto, ha aggiuto.