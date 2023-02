Ucraina, Meloni “Ribadito pieno sostegno, Italia non tentenna”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono particolarmente contenta di essere qui, ho fortemente voluto essere qui, ho voluto farlo per ribadire il pieno sostegno all’Ucraina di fronte all’aggressione russa, per ribadire che l’Italia non intende tentennare su questa vicenda”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. “L’invasione che è iniziata lo scorso 24 febbraio doveva durare nello spazio di qualche giorno, ma le cose non sono andate come ci si aspettava” ha aggiunto. “Noi offriremo all’Ucraina ogni genere di supporto, lo abbiamo fatto fino ad ora e continueremo a farlo. Supporto militare, per difendere la popolazione civile e le infrastrutture strategiche, supporto sul piano umanitario, sul tema della ricostruzione. Noi oggi abbiamo parlato molto di ricostruzione, non solo dopo la guerra ma già da adesso, parlare di ricostruzione vuol dire scommettere sull’Ucraina. L’Italia intende giocare un ruolo da protagonista sulla ricostruzione, da oggi”, ha spiegato Meloni. Per il premier, inoltre, “tutti vogliamo la pace, ma dobbiamo intenderci su che pace sia. Nessuna pace ingiusta per l’Ucraina può essere vera pace, nessuna pace che preveda una resa degli ucraini sarebbe vera pace, sarebbe un’invasione, così come una vittoria della Russia non sarebbe vera pace. Una sconfitta dell’Ucraina rappresenterebbe il preludio a un’invasione di altri stati europei. Chi sostiene l’Ucraina anche militarmente sostiene la pace”, ha concluso.

(ITALPRESS).

-foto Palazzo Chigi-