Ucraina, Meloni: riscriveremo insieme nuovo capitolo della sua storia

Roma, 10 lug. (askanews) – In apertura della Conferenza “abbiamo visto un video molto toccante ed emozionante, e la voce narrante dice che crediamo che insieme possiamo fermare l’oscurità e costruire un futuro solido. Questo è esattamente ciò che vogliamo fare. Vogliamo fermare l’oscurità. Vogliamo costruire un futuro solido. Vogliamo costruire un futuro all’altezza di un popolo fiero e orgoglioso come l’Ucraina”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento di apertura della sessione plenaria della Conferenza per la ripresa dell’Ucraina.

“La guerra colpisce il futuro. L’abbiamo visto molte volte nella storia”, ma “in questo caso è stato diverso. In questo caso, il popolo ucraino ha guardato negli occhi il nemico e ha deciso di combatterlo, non perché gli piace combattere, ma perché ama ciò per cui sta combattendo. Riesce a vedere oltre questo conflitto. Ed è questo che ha permesso all’Ucraina di continuare a vivere, produrre, innovare e cercare una luce nell’oscurità più profonda”.

“Il nostro compito – ha sottolineato Meloni – è aiutare l’Ucraina. Lo faremo. Riscrivere questo nuovo capitolo della sua storia per amore della giustizia e per il futuro”.