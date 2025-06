Ucraina, Meloni: Russia deve dimostrare di volersi impegnare nel negoziato

Roma, 23 giu. (askanews) – “La Federazione russa deve ora dimostrare di volersi seriamente impegnare al tavolo negoziale, ma al momento purtroppo non vediamo questo impegno come dimostrano i sistematici e premeditati attacchi contro gli obiettivi civili particolarmente alla vigilia di eventi importanti come i bombardamenti su Kiev alla vigilia della presenza del presidente Zelens’kyj al vertice del G7”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni in aula alla Camera in vista della riunione del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2025

“Come se il tentativo fosse invece quello di minare ogni tentativo di fare dei passi avanti verso la pace: in questa fase è importante esercitare sulla Russia una pressione coordinata, siamo pronti a farlo con il 18esimo pacchetto sanzionatorio attualmente in discussione a Bruxelles che si concentra sulla flotta di petroliere riconducibili alla Russia e che vengono utilizzate per aggirare le sanzioni più in generale sul settore energetico sul settore bancario”, ha aggiunto.