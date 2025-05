Ucraina, Meloni: Russia dimostri volontà pace, sosteniamo sforzi Usa

Roma, 7 mag. (askanews) – “Siamo e continueremo a essere sempre al fianco dell’Ucraina, oggi sosteniamo gli sforzi dell’amministrazione americana per una pace giusta e duratura che non può prescindere dalle garanzie di sicurezza efficaci per la nazione aggredita”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del premier time al Senato.

“Rinnoviamo l’urgenza – ha aggiunto – di un cessato del fuoco immediato, incondizionato, e l’auspicio che la Russia voglia dimostrare concretamente la volontà di costruire la pace perché l’Ucraina lo ha già fatto”.