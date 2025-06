Ucraina, Meloni: sulla pace i segnali non sono incoraggianti

Roma, 5 giu. (askanews) – “I segnali non sono incoraggianti e ci dicono qualcosa di più anche su quali sono le cause della guerra in Ucraina”, “continuo a sostenere l’Ucraina”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervistata a “Il giorno de La Verità” spiegando che “se l’Ucraina fosse capitolata velocemente avremmo rischiato di trovarci una guerra più vicina a casa”.

“Io ritengo che Putin covasse un sogno di recupero delle aree di influenza russe. Se la tesi fosse stata la minaccia dell’ingresso dell’Ucraina nella Nato, oggi la Russia farebbe chiari, repentini, passi in avanti nella direzione di una pace, ma accade il contrario. La Russia risponde con bombardamenti di infrastrutture civili, temo che torniamo alla vera ragione e cioè le sfere di influenza, cioè tornare a quelli che Putin chiama i confini storici della Russia”.

“Dobbiamo sostenere gli sforzi del presidente Usa, la mediazione turca, l’offerta del Papa per costringere la Russia a sedersi al tavolo in modo serio”, ha osservato Meloni. C’è il rischio di un attacco russo all’Ue? “Non ho elementi per dirlo ma se il disegno è quello di un’espansione non c’è niente che si può escludere”, ha concluso.