Ucraina, Meloni vede Zelensky: unità sui passi per la pace. Salvini: Kiev ha perso guerra,basta aiuti

Roma, 9 dic. (askanews) – L’incontro comincia con un abbraccio nel cortile di palazzo Chigi e dura un’ora e mezza. Volodymyr Zelensky arriva a Roma dopo aver partecipato ieri alla riunione con i Volenterosi a Londra e dopo aver incontrato a Bruxelles i vertici europei. In mattinata il colloquio a Castel Gandolfo con il Papa, poi alle 15 il presidente ucraino varca la soglia della sede del governo per un bilaterale con la presidente del Consiglio. La fase è quanto mai delicata per il leader di Kiev, la pressione degli Stati Uniti perché accetti il piano di pace è sempre più insistente. Così come le frecciate del presidente americano. Parlando con Repubblica e Messaggero Zelensky replica a Trump che lo aveva accusato di “usare la guerra” per evitare il voto: “Sono sempre pronto alle elezioni”, la risposta.

Ma anche per Giorgia Meloni il sentiero per mantenersi in equilibrio tra il sostegno all’Ucraina e la difesa di una soluzione che veda unione di intenti tra l’Europa e gli Stati Uniti si fa sempre più stretto. Soprattutto dopo l’attacco al Vecchio Continente contenuto nella Strategia di sicurezza nazionale pubblicato dalla Casa Bianca.

Il comunicato finale diffuso da palazzo Chigi al termine dell’incontro pone l’accento sul “ruolo attivo” di mediazione che l’Italia vorrebbe ritagliarsi in questa fase. “Nel corso dell’incontro, i due leader hanno analizzato lo stato di avanzamento del processo negoziale e condiviso i prossimi passi da compiere per il raggiungimento di una pace giusta e duratura per l’Ucraina”, si legge. Da una parte, poi, si sottolinea “l’importanza dell’unità di vedute tra partner europei e americani” e dall’altra si sottolinea la necessità definizione “di robuste garanzie di sicurezza che impediscano future aggressioni e del mantenimento della pressione sulla Russia affinché sieda al tavolo negoziale in buona fede”. Nessun riferimento a due nodi che, invece, vengono messi nero su bianco dal ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha in un post pubblicato al termine dell’incontro con Antonio Tajani. “È fondamentale consentire finalmente l’utilizzo completo dei beni russi congelati, rafforzare l’Ucraina nell’ambito del programma Safe e incrementare ulteriormente i contributi all’iniziativa Purl”.

Due temi, quello dell’uso degli asset russi e quello dell’acquisto di armi dagli Stati Uniti, che sono tra i passaggi più delicati all’interno della stessa maggioranza chiamata, entro la fine dell’anno, a varare quel ‘decreto Ucraina’ che consente di prorogare di altri dodici mesi l’autorizzazione a cedere mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari a Kiev. Tanto che in serata Salvini, ospite in televisione, non usa giri di parole: “Non tolgo soldi alla sanità italiana per fare andare avanti una guerra che è persa”. Per il vice premier “prima ci si siede al tavolo e si trova un accordo, meglio è per tutti”. Non esattamente il viatico migliore per il decreto che dovrà essere licenziato entro l’anno. Ma Salvini non ha dubbi: “La Russia sta avanzando mentre Zelensky deve arruolare forzatamente giovani che poi scappano. Questa è la realtà dei fatti. La guerra sta andando in un certo modo, prima arriva la pace più vite si salvano. C’è un piano proposto da Trump, si confrontino Zelensky e Putin sui confini, su cosa concedere”, ha aggiunto Salvini, che liquida così gli sforzi degli altri Paesi europei: “L’impressione è che qualcuno in Europa per salvare il suo posto non ha interesse a che la pace diventi concreta”.