Ucraina, membri governo russo: Non escluso scontro diretto con Nato. Terza guerra mondiale sarebbe nucleare

Non si possono escludere “rischi di scontro diretto” tra Russia e Nato. Lo ha detto il viceministro degli Esteri russo, Aleksandr Grushko, secondo il quale esiste il rischio che “incidenti” con l’Alleanza atlantica possano “degenerare in una direzione del tutto inutile”.

Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha sostenuto in una intervista rilasciata all’emittente panaraba Al-Jazeera che “la terza guerra mondiale sarebbe nucleare e devastante”, citando una dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in cui quest’ultimo ha affermato che “l’alternativa alle sanzioni è la guerra mondiale”. “Siamo pronti per un secondo round di negoziati, ma la parte ucraina sta procrastinando su ordine Usa“, ha aggiunto Lavrov.