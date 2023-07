Ucraina, missile russo su condominio a Dnipro. Zelensky: “La pagheranno”

(Adnkronos) – Missile russo su Dnipro nell’Ucraina centrale. Colpito un condominio. A quanto riferiscono i media locali sarebbero almeno tre i feriti. “Questi bastardi ne dovranno rispondere. Faremo di tutto per la giustizia” twitta il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, promettendo che “la pagheranno”. “Di nuovo il terrore missilistico russo”, ha proseguito, precisando che nell’attacco è stata colpita, oltre al palazzo, una sede dei i servizi segreti ucraini. “Ho tenuto subito alcuni colloqui con i servizi segreti ucraini, il ministro dell’Interno, il servizio di emergenza statale e il capo dell’amministrazione militare” aggiunge.

Zelensky ha detto di non credere che la Russia fermerà la sua aggressione contro l’Ucraina, anche dopo la sconfitta. Parlando alla Giornata dello Stato, ha detto che spera che le vacanze del prossimo anno possano essere celebrate in un Paese completamente liberato. “Non crediamo che la Russia non vorrà tornare ad aggredirci anche dopo che li avremo cacciati da tutte le nostre terre” ha detto Zelensky. “La vittoria dell’Ucraina può e deve essere tale da scoraggiare qualsiasi tentativo di ritorno da parte del nemico”.

Dnipro. Friday evening. A high-rise building and the Security Service of Ukraine’s building were hit. Russian missile terror again.

Promptly held conversations with the Security Service of Ukraine, the Ministry of Internal Affairs, the State Emergency Service, and the military… pic.twitter.com/UulEGKjQUj

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2023