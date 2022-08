Ucraina, Mosca accusa: Kiev ha usato sostanze chimiche contro le nostre truppe

Le forze ucraine hanno utilizzato agenti chimici contro le truppe russe. L’accusa arriva dal ministero della Difesa russo, come riporta Tass. Il regime di Zelensky, sostiene il ministero della Difesa russo, ha autorizzato l’uso di sostanze chimiche ed un certo numero di militari russi in servizio nella regione di Zaporizhzhia sono stati portati in ospedale con segni di avvelenamento. “Sui militari ricoverati, sono state riscontrate tracce della tossina botulinica di tipo B”, hanno spiegato le fonti del ministero della Difesa russo, riferisce sempre Tass.

Il ministero della Difesa russo ha spiegato che gli specialisti del Main Research and Testing Institute of Military Medicine a San Pietroburgo hanno condotto un’ulteriore analisi, che ha confermato inequivocabilmente la “presenza di veleno organico di origine artificiale, la tossina botulinica di tipo ‘B'”. Il ministero della Difesa sta raccogliendo i documenti con i risultati delle analisi e consegnerà le prove del “terrorismo chimico del regime di Kiev” all’Opac, l’Organizzazione internazionale per la proibizione delle armi chimiche, si legge ancora su Tass.