Ucraina, Novara: Fermare le guerre e non alimentarle con mercato armi

Roma, 24 feb. (askanews) – “Da quattro anni nel Donbass russi e ucraini si scannano per un pezzo di terra. La guerra è la guerra e ciò che produce è soltanto una cosa: morti. Feriti, distruzione, ma specialmente tanti morti. E chi muore non torna più. Si parla di 2 milioni di morti in 4 anni. Il conteggio lo lasciamo ai becchini, quello che mi interessa ripetere per l’ennesima volta è che la guerra non è il metodo giusto per risolvere le contese, ma piuttosto un atto aberrante che la storia avrebbe dovuto definitivamente condannare dopo le due guerre mondiali del Novecento ma che le dittature e gli autoritarismi di varia natura continuano imperterrite a riproporre, costringendo giovani e non più giovani a morire sotto le bombe, sotto le armi”. È quanto afferma Daniele Novara, pedagogista, autore di best seller e direttore del CPP, intervendo nell’anniversario dell’invasione Russa dell’Ucraina.

“Nel mio studio da quattro anni tengo una sola immagine: quella di Gandhi. Da sempre mi considero gandhiano, sia politicamente che, nel limite del possibile, nella vita. La guerra è quanto di più lontano ci possa essere dalle scelte di Gandhi che riuscì a liberare un paese grande come un continente con i metodi della nonviolenza. Avrei auspicato che anche il contesto internazionale e tutte le persone direttamente interessate, a fronte dell’invasione delle truppe di Putin, sapessero reagire coi metodi della non violenza”, aggiunge.

“Così non è stato ed è un dispiacere enorme per questi ragazzi e ragazze, per tutti questi morti vittime di un’idea sbagliatissima di gestione delle relazioni e delle controversie, vittima di un’ideologia devastante del nemico e della vittoria su di esso, costi quel che costi”, sottolinea.

“Ma la perdita della vita è un danno irreversibile, non c’è ritorno e non può essere in alcun modo negoziato. La vita viene prima di tutto e mi auguro che questa mattanza finisca il più presto possibile, che il mondo si renda conto che deve impegnarsi nel farla cessare e non alimentarla con l’ignobile mercato delle armi su cui le borse di tutto il mondo stanno speculando”, conclude Novara.