Ucraina, oggi presidi contro la guerra a Napoli, Roma, MIlano e Torino

“Oggi parteciperò al presidio unitario con Luigi De Magistris e Pap che si terrà a partire dalle 11 davanti alla base NATO di Lago Patria, a Giugliano (NA) e nel pomeriggio al corteo nel centro di Napoli”. Così Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, in una nota. “Manifesteremo contro l’espansionismo della NATO che è alle radici del rischio di guerra in Ucraina- ha aggiunto Acerbo- per il ritiro di truppe e navi italiane dall’Europa orientale, perché il nostro Paese svolga un ruolo di pace come prevede l’articolo 11 della Costituzione, per la riduzione drastica delle spese militari che continuano a crescere mentre non accade lo stesso per sanità, scuola, case popolari, disabilità, servizi e bisogni popolari essenziali. Manifesteremo contro la NATO perché da trent’anni semina guerra e destabilizzazione. E’ ora di dire basta”. Rifondazione Comunista organizza e partecipa oggi a presidi contro la guerra anche a Roma (Piazza Barberini, ore 11), a Milano (Piazza Cordusio, ore 11), Bologna (ore 16, Piazza San Francesco), Torino (Piazza Castello, ore 15), e in tante altre città.