Ucraina, P.Chigi: Russia dimostri impegno serio nei colloqui

L’Aia, 25 giu. (askanews) – Al termine del Vertice Nato dell’Aja la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un incontro con i leader di Francia, Germania, Polonia e Regno Unito, con il Segretario Generale della Nato e con il presidente dell’Ucraina. “L’incontro – fa sapere una nota di Palazzo Chigi – ha permesso di approfondire gli sforzi in corso e il sostegno all’azione degli Stati Uniti a favore del cessate il fuoco per un percorso negoziale che conduca ad una pace giusta e duratura in Ucraina”.

“È necessario – prosegue la nota – che la Russia dimostri di volersi impegnare seriamente nei colloqui, contrariamente a quanto fatto finora”.