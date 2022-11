Ucraina, Papa “La Santa Sede disposta a mediare per la pace”

ROMA (ITALPRESS) – “La posizione della Santa Sede è cercare la pace e cercare una comprensione. La diplomazia della Santa Sede si sta muovendo in questa direzione e, ovviamente, è sempre disposta a mediare”. Lo dice Papa Francesco in un’intervista alla rivista dei gesuiti America. “Ho anche pensato di fare un viaggio – prosegue – ma ho preso la decisione: se viaggio, vado a Mosca e a Kiev, in entrambe, non solo in un posto”.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).