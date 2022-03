Ucraina, presidente Parlamento Europeo: Putin e Lukashenko criminali di guerra

“Dobbiamo essere chiari: quello che Vladimir Putin e Aleksandr Lukashenko stanno facendo in Ucraina è criminale. E un crimine di guerra. E’ contro l’ordine mondiale democratico e dobbiamo fare in modo che ne rispondano, attraverso la Corte Penale Internazionale, quando verrà il momento”. Lo ha detto la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, intervenendo oggi nel Consiglio Europeo informale a Versailles. “Sarebbe la vittoria per il popolo ucraino, per lo Stato di diritto e per il nostro stile di vita, basato sulle regole”, ha concluso.