Ucraina, Prodi: Europa come uno scolaretto a Washington, umiliante

Roma, 27 ago. (askanews) – “In pochi sulla stampa hanno dipinto l’incontro di Washington nelle cifre giuste. Ossia lo scolaretto Europa che prende lezione dal professore in cattedra. Non ho mai visto un incontro internazionale in cui fisicamente non si fosse attorno a un tavolo in una situazione di uguaglianza tra partecipanti. E invece gli europei stavano lì, contenti di andare a prendere ordini”. È questa la lettura che l’ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Commissione europea Romano Prodi, intervistato da Repubblica, ha offerto del recente vertice alla Casa Bianca sull’Ucraina.

“Per invertire la situazione è necessario un salto politico europeo”, ha osservato. “Draghi fa un’analisi perfetta, ma si sofferma solo sulle soluzioni di tipo economico. Bisogna fare debito comune? Certo. Ma ancor più servono la difesa comune e la politica estera comune. Altrimenti restiamo vassalli. Dobbiamo fare politica”. Ma a suo giudizio l’attuale classe dirigente europea non è in grado di riformare l’Unione in questo senso: “Con i governi di coalizioni sempre più complesse, è possibile avere una leadership? No”, ha commentato Prodi.

“Adagio adagio – ha detto fra le altre cose – si assiste al cedimento delle democrazie, mentre l’avvicinamento dei grandi poteri sta portando al trilateralismo Cina, Stati Uniti, Russia. Che poi un è trilateralismo che si riduce ad un bipolarismo perché il rapporto Cina-Russia non si spezza”.